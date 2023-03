IPJ Timis:Retinuti pentru mai multe infractiuni

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 februarie, polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 34 de ani, banuit de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data de 8 februarie, polițiștii…

- Nr. 20 din 9 Februarie 2023 BULETIN INFORMATIV 9 FEBRUARIE 2023RETINUT PENTRU FURT CALIFICAT La data de 08.02.2023, politistii Biroului de Investigatii Criminale Timisoara au retinut un barbat, in varsta de 37 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul…

- La data de 31.01.2023, polițiștii Secției 3 Rurala Sanandrei au reținut un barbat, in varsta de 29 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data…

- Polițiști din cadrul Sectiei 2 Craiova au reținut, pentru 24 de ore, doi barbati, unul de 38 de ani, din municipiul Craiova, iar al doilea de 26 de ani, din judetul Arad, banuiti de comiterea a patru infracțiuni de furt calificat. Acestia sunt banuiti ca in cursul lunii ianuarie, ar fi sustras mai multe…

- La data de 26.01.2023, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 37 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data…

- Nr. 10 din 27 Ianuarie 2023 BULETIN INFORMATIV 27 IANUARIE 2023RETINUT PENTRU FURT CALIFICAT La data de 26.01.2023, politistii Sectiei 3 Urbane Timisoara au retinut un barbat, in varsta de 37 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si…

- Marți, 10 ianuarie a.c., polițiștii Compartimentului Urmariri – Serviciul de Investigații Criminale impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Someș Odorhei au depistat și reținut un barbat de 65 de ani, din comuna Someș Odorhei, județul Salaj. Judecatoria Jibou a emis pe numele acestuia un mandat de…