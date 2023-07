IPJ Timis:Actiune a politistilor pentru siguranta cetatenilor Nr. 100 din 13 Iulie 2023 ACTIUNE A POLITISTILOR RUTIERI PENTRU SIGURANTA CETATENILOR TIMISENI Ieri, 12 iulie a.c., in intervalul orar 17.00 21.00, politistii rutieri au desfasurat o actiune cu efective marite pe raza municipiului Timisoara, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool si droguri, verificarea conduitei conducatorilor de motociclete, combaterea fenomenului migratiei ilegale si asigurarea unui climat de ordine de siguranta publica in randul partici ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 06 iulie a.c., in intervalul orar 09:00-12:00, polițiștii Serviciului Rutier Calarași, alaturi de lucratorii din cadrul Registrului Auto Roman, au desfașurat o acțiune privind starea tehnica a autovehiculelor, prevenirea migrației ilegale și combaterea conducerii vehiculelor sub influența…

- Nr. 7602 249 din 5 iulie 2023 STIRE DE PRESA ACTIUNI PENTRU SIGURANTA CETATENILOR, DESFASURATE DE POLITISTII SI JANDARMII GIURGIUVENI Actiunile pentru prevenirea si combaterea faptelor cu violenta si pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica, atat in mediul urban, cat si in mediul…

- FOTO| Vacanța in siguranța: Acțiune preventiva a polițiștilor din Alba pentru peste 400 de copii aflați in tabere in Ighiu, Albac și Arieșeni FOTO| Vacanța in siguranța: Acțiune preventiva a polițiștilor din Alba pentru peste 400 de copii aflați in tabere in Ighiu, Albac și Arieșeni Polițiștii, alaturi…

- Acțiune de amploare a polițiștilor de la rutiera, la Timișoara. Oamenii legii au desfașurat controale in trafic pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor, precum și descurajarea tulburari ordinii si siguranței publice. In numai cateva ore au dat zeci de amenzi șoferilor care nu au respectat normele…

- Polițiștii din Aiud au acționat, pe Drumul Județean 107 M, pe tronsonul Livezile – Poiana Aiudului- Colțești- Rimetea – limita județul Cluj ( Buru) și au depistat 47 de conducatori auto care nu au respectat regimul legal de viteza. Alți 11 conducatori auto au fost sancționați pentru incalcarea altor…

- La data de 12 mai a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au organizat pe timpul zilei patru acțiuni cu efective marite, iar pe timpul nopții trei acțiuni de tip BLITZ. Acțiunile s-au desfașurat pe drumurile naționale din județ, in orașele Baicoi, Plopeni și Slanic, dar și in comunele…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier au desfașurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și prevenirea accidentelor de circulație, prin depistarea și sancționarea conducatorilor auto care se afla sub influența alcoolului sau a sub

- FOTO| Acțiune a polițiștilor din Sebeș, pentru depistarea cetațenilor care arunca ilegal deșeuri: Un barbat, amendat cu 1.500 de lei Acțiune a polițiștilor din Sebeș, pentru depistarea cetațenilor care arunca ilegal deșeuri: Un barbat, amendat cu 1.500 de lei La data de 20 aprilie 2023, Poliția Municipiului…