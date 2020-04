IPJ Timiș se alătură inițiativei „Luminează orașul prin tine”. Girofarurile vor fi aprinse în semn de solidaritate cu cadrele medicale Gest de solidaritate al polițiștilor din cel mai vestic județ al țarii. Reprezentanții IPJ Timiș au anunțat ca se vor alatura inițiativei „Lumineaza orașul prin tine” și ca vor aprinde girofarurile in fața Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara in semn de solidaritate cu cadrele medicale. Polițiștii vor fi prezenți deseara, la ora […] Articolul IPJ Timiș se alatura inițiativei „Lumineaza orașul prin tine”. Girofarurile vor fi aprinse in semn de solidaritate cu cadrele medicale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa medicala a Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a transmis vineri, pe youtube, un mesaj de solidaritate cu toti medicii din tara si cu toti romanii, pe care ii asigura ca le sunt aproape, dar acum ii roaga sa #steaacasa pentru a stopa pandemia COVID-19, potrivit Agerpres.Medicul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca 52 de pacienți dintre cei 367 confirmați pozitiv cu noul coronavirus, in Romania, s-au vindecat și au fost externați din spital. Medicii din Timișoara, de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”, sunt lideri la acest…

- Echipa Timotion vine in sprijinul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara și a pacienților confirmați pozitiv cu COVID-19 prin intermediul unei acțiuni de strangere de fonduri al carei scop este achiziționarea de teste și echipamente de protecție pentru personalul medical. Inițiativa…

- Un pacient infectat cu Covid-19, internat la Spitalul "Victor Babes” din Capitala, a refuzat sa poate masca pentru a proteja cadrele medicale, tusind catre acestea si spunandu-le ca este obligatia lor sa il ingrijeasca. Dupa ce conducerea spitalului l-a anuntat ca va depune reclamatie si va face public…

- Vești bune aduse de reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Barbatul angajat ca șofer pe TIR nu are coronavirus și nici cele șase persoane cu care femeia infectata cu acest virus a intrat in contact la intoarcerea din țara. De asemenea, DSP Timiș arata ca, la aceasta…

- Informații de ultima ora despre femeia din Timișoara, diagnosticata ieri cu coronavirus dupa ce a fost intr-o excursie la Bergamo. Femeia se simte mai bine, dupa ce in cursul noptii a avut stari febrile, au anunțat medicii.Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase…

- O femeie care a vizitat recent orasul Bergamo din Italia a fost internata, joi seara, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” din Timisoara cu suspiciune de coronavirus, dupa ce a facut febra in timpul izolarii la domiciliu, transmite news.ro.Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant…

- Un colaborator al Filarmonicii Banatul din Timisoara, care a facut parte din grupul de muzicieni care a fost in turneu in China si care s-a intors recent in tara, este internat la spital, dupa ce sambata s-a prezentat la unitatea medicala cu febra. ”Avem un pacient care a fost in grupul muzicienilor…