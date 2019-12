IPJ Teleorman: Recomandări pentru călătorii în siguranță IPJ Teleorman: Recomandari pentru calatorii in siguranța in Eveniment / on 30/12/2019 at 16:32 / La aceasta ora, traficul se desfașoara in condiții normale, in județul Teleorman. Polițiștii teleormaneni va recomanda sa va planificați din timp calatoriile, sa va interesați de condițiile meteo-rutiere existente pe traseul pe care urmeaza sa-l parcurgeți și sa adaptați viteza de rulare la condițiile de drum și trafic. Pentru preintampinarea evenimentelor nedorite pe drumurile publice, ținand cont de condițiile meteo, polițiștii recomanda conducatorilor auto sa circule cu mare atenție… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

