Stiri pe aceeasi tema

- O masca a fost editata pe fața unui profesor intr-o fotografie transmisa presei de IPJ Suceava pentru a ilustra un comunicat privind activitați de prevenire a delicvenței juvenile. Imaginea este realizata intr-o sala de clasa, iar celelalte persoane aflate in incapere poarta masca de protecție, a remarcat…

- Polițiștii sunt in continuare la datorie, alaturi de celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, iar in situația constatarii unor abateri, acestea nu vor fi tolerate, ci vor fi sancționate conform legislatiei in vigoare, in funcție de fiecare fapta in parte, transmite Poliția Argeș.…

- Cu ocazia controlului efectuat in trafic, in cursul zilei de ieri, 11 februarie 2021, la un microbuz de transport persoane, polițiștii din Zlatna au constatat ca șoferul acestuia nu respecta regulile de protecție sanitara și nu purta masca. A fost sancționat contravențional, cu amenda in valoare de…

- Un șofer de microbuz, AMENDAT cu 500 de lei de polițiștii din Alba, pentru ca nu purta masca de protecție. Peste 130 de persoane, SANCȚIONATE in ultimele 24 de ore Polițiștii din Alba au depistat și sancționat 139 de persoane care nu au respectat masurile de protecție individuala și 3 care nu au respectat…

- Stațiunile montane au fost pline de turiști in acest weekend, in Poiana Brașov oamenii s-au inghesuit la o petrecere care s-a ținut la o terasa, aceștia nu purtau masca de protecție și nici distanțarea sociala. Situație similara și pe Varful Postavaru, unde polițiștii au imparțit zeci de amenzi, potrivit…

- Activitațile in vederea verificarii modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020, referitor la masurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pendemiei de COVID-19, sunt continuate de catre Inspectoratul Județean de Poliția Alba. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat,…

- In ziua de 13 ianuarie 2021, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Arad, polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare...