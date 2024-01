Stiri pe aceeasi tema

- Marți noaptea, la ora 2:48, Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost alertat despre producerea unui accident rutier intre 2 microbuze. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul județului Salaj a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La…

- Opt persoane au fost implicate intr-un accident rutier produs pe A1, la km 245, pe sensul de mers Sibiu - Sebes, fiind activat Planul Rosu de interventie, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu.

- In perioada sarbatorilor de iarna, Inspectoratul de Politie Judetean Buzau actioneaza pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente ce pot afecta linistea cetatenilor, astfel incat sarbatorile sa se desfasoare in liniste. Politistii buzoieni din cadrul structurilor de ordine publica, politie rutiera,…

- Circulatia este restrictionata, vineri seara, pe drumul national DN 24, in localitatea Secuia, comuna Muntenii de Jos, in urma unui accident de circulatie in care au fost implicate doua autoturisme, iar trei persoane au necesitat transportul la spital pentru ingriji medicale, informeaza Inspectoratul…

- Autoritatile din Sibiu au declansat, vineri, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident rutier in care sunt implicate sase masini, la iesirea de pe autostrada catre Cisnadie. La accidentul rutier care s-a produs pe A1 la iesirea spre localitatea Cisnadie au fost mobilizate doua echipaje SMURD dintre…

- Inspectoratul de Politie Judetean Constanta face precizari referitor la lipsa aparatelor de masurare a vitezei si un plan de amenzi care ar exista la nivelul Politiei Municipiului Constanta. La nivelul formatiunilor rutier din cadrul IPJ Constanta, exista un numar suficient de autospeciale du aparate…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Porolissum” al județului Salaj a primit vizita membrilor Consiliului Local al Tinerilor (CLT Zalau). Activitatea s-a desfașurat zilele trecute și s-a axat in principal pe prezentarea și invațarea manevrelor de baza ce trebuie executate in acordarea primului…