IPJ Mureș: Rezultatele obținute în minivacanța de Anul Nou La nivelul județului Mureș au acționat in perioada 30 decembrie-2 ianuarie, peste 700 de polițiști, in special pentru menținerea ordinii publice, astfel incat toți cetațenii sa petreaca trecerea dintre ani in liniște și siguranța. „Nu au fost inregistrate evenimente de o gravitate deosebita, acțiunile și intervențiile structurilor I.P.J. Mureș fiind de natura sa mențina un … Post-ul IPJ Mureș... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un obicei vechi, ale carui origini se pierd in negura timpului, care in unele sate din judetul Mures se mai practica din Ajunul Craciunului pana dupa Anul Nou, este umblatul cu Capra sau Turca, ce simbolizeaza renasterea si reluarea ciclului vietii. „Cu Turca se umbla din Ajunul Craciunului si pana…

- Anul Nou va aduce o vreme veritabila de primavara in cea mai mare parte a țarii, cu temperaturi care vor depași și 15 grade in unele zone. Dupa o scurta racorire, care nu s-a remarcat decat prin cateva dimineți ceva mai reci, vremea intra intr-un nou proces de incalzire, care va atinge apogeul chiar…

- Rezultatele remarcabile ale elevilor Colegiului Național „Vasile Lucaciu” la olimpiadele și concursurile internaționale din anul școlar precedent au fost remarcate și de Ministerul Educației. „Lucacistii” au fost rasplatiti atat printr-o diploma de excelența, cat și financiar. Source

- Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, 1 ofiter si 12 subofiteri jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Avram Iancu Alba, au fost inaintati in gradul urmator inainte de termen, pentru rezultatele foarte bune obținute in activitatea profesionala. Festivitatea a debutat cu intonarea…

- Mai multe universitați din țara au luat decizia desfașurarii cursurilor online pentru studenți, mai ales in perioadele friguroase, din cauza costurilor ridicate la utilitați. Conducerile universitaților au decis, in baza standardelor ARACIS, ca un anumit procent din cursuri vor fi online iar examenele…

- Luna decembrie este cea mai așteptata luna a anului, atat datorita faptului ca e luna cadourilor, dar și pentru faptul ca in aceasta perioada romanii se bucura cu mic cu mare de cateva zile libere și de Sarbatorile de Iarna. Vezi ce zile libere sunt in decembrie 2022! Cuprins: Zile libere in luna decembrie…

- Conducerea societații OMV Petrom Marketing SRL București anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obținere a autorizației de mediu pentru obiectivul de investiție "Stație de distribuție carburanți Sovata", in localitatea Sovata, strada Primaverii nr. 118, unde se desfașoara activitațile…

- Președintele interimar al PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a anunțat vineri, 18 noiembrie, ca proiectul realizarii rețelei de canalizare din comuna Voivodeni este aproape finalizat. "Lucrarile pentru rețeaua de canalizare au inceput in luna martie 2022, iar in iulie se turna deja primul strat de…