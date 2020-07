IPJ Maramureș, precizare despre cazul polițiștilor urmăriți penal pentru fapte de corupție Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a facut o scurta precizare despre cazul polițiștilor care sunt urmariți penal pentru fapte de corupție. Potrivit instituției, urmeaza sa se dispuna masuri in aceasta situație. ”Este un dosar al Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș. Se vor dispune masuri dupa ce vom fi informați de catre unitatea de parchet in referire la masurile legale dispuse in cauza”, a declarat agent șef Romeo Tamașan, delegat in cadrul Compartimentului Relații Publice. Vlad HERMAN Mai mulți polițiști din cadrul IPJ Maramureș sunt urmariți penal pentru fapte de corupție… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

