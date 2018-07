Stiri pe aceeasi tema

- La doar o zi de la demararea campaniei SUNT UN OM RESPONSABIL, initiata de Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Maramures, realitatea vine sa confirme ca “impreuna suntem mai puternici”. Doar cateva momente i-au trebuit unui baimarean sa prinda un tanar care incerca sa sustraga acumulatorii…

- Siguranta este un fenomen atat de complex incat nu poate fi asigurata fara participarea fiecarui membru al societatii. Cetateanul este principalul partener al politiei in procesul de detectare si rezolvare a problemelor ce afecteaza siguranta unei comunitati. Pornind de la asteptarile cetatenilor de…

- Polițiștii de de la Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul poliției județene au participat, la finele saptamanii trecute, la o campanie de prevenire a fraudelor online, in municipiul Radauți, acolo unde au fost organizate zilele municipiului și a fost aflux mare de ...

- Polițiștii suceveni de la Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, in colaborare cu mai mulți parteneri, organizeaza și in acest an tabere și școli de vara pentru copii. Taberele au tematica preventiva, iar beneficiarii vor fi peste 300 de copii din mediul urban și rural. Ideea ...

- Incheierea anului scolar 2017- 2018 este si pentru Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Bistrita - Nasaud, un prilej potrivit de evaluare a campaniilor si proiectelor derulate in parteneriat cu unitatile de invatamant din judet. Pe agenda…

- In data de 07 iunie 2018, Asociația Romana de Oncologie „Sfanta Ana” lanseaza Campania de prevenire și conștientizare a apariției melanomului malign, campanie care face parte din Proiectul SPERANȚA PENTRU VIAȚA. Deși lansarea oficiala a campaniei este in 7 iunie, voluntarii Asociației au inceput…

- In perioada 1 – 3 iunie, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii dar si politisti de la nivelul politiilor municipale, orasenestii, sectiilor si posturilor de politie au desfasurat activitati de prevenire si informare sub sloganul ,,Copilarie in Siguranta”. Activitatile…

- Saptamana aceasta polițiștii bacauani desfasoara activitați informativ- preventive, in cadrul Saptamanii Prevenirii Criminalitatii. A inceput Saptamana Prevenirii Criminalitații și in fiecare județ din țara vor avea loc nenumarate activitați structurate pe domenii de prevenire. In Bacau, in prima zi,…