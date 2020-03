Stiri pe aceeasi tema

- „In urma unui complex de activitați investigativ-operative, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov, au identificat și depistat conducatorul autoturismului, care la data de 24.02.2020, in jurul orei 18,05 a surprins și accidentat o minora in varsta de 10, accident petrecut pe strada Fagarașului…

- Judecatoria Sectorului 5 a emis, joi, un mandat de arestare preventiva pentru 30 zile pe numele unui tanar care a accidentat mortal o persoana pe trecerea de pietoni, pe 24 decembrie 2019, iar ulterior a fugit din tara. "In data de 12 februarie, politisti din cadrul Brigazii Rutiere - Biroul Accidente…

- Barbatul care a provocat accidentul mortal din Cluj a fost arestat preventiv. Este vorba despre un om din Republica Moldova, care s-a urcat beat la volan, curmand destinul unui tanar de 21 de ani. Filip a murit pe loc, iar șoferul vinovat a luat-o la sanatoasa, fugind pe jos de la locul accidentului.

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica seara, pe strada Horea din Cluj-Napoca. Un tanar de 21 de ani a decedat, iar parinții lui sunt raniți. Un autoturism BMW a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un Audi, in care se afla o familie din Bistrița Nasaud. In urma impactului,…

- Potrivit unui comunicat de sambata al Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, politistii au fost sesizati pe data de 4 februarie, la ora 23, despre producerea unui accident rutier pe Drumul Comunal 85, in comuna Falcoiu, in eveniment pierzandu-si viata o persoana. La fata locului s-au deplasat…

- Un autoturism a fost distrusa intr-un incendiu, sambata dimineata, pe DJ 107, langa Alba Iulia. Primele date indica producerea unui accident, pentru ca la fata locului au fost gasite urme de derapare.

- Un șofer din Bistra s-a ales cu dosar penal dupa ce a lovit o mașina pe contrasens și și-a continuat drumul. Accidentul s-a petrecut joi seara, iar barbatul era sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, joi in jurul orei 21.45, șoferul unui autoturism a patruns pe sensul opus de mers și a intrat…

- Tragedie pe o șosea din județul Argeș. Un medic din București care s-a urcat baut la volan a accidentat mortal un pieton. Este vorba despre un barbat care nu s-a asigurat cand a traversat strada. Omul plecase sa scoata bani pentru cumparaturile de revelion. Acasa il așteptau trei copii. Polițiștii au…