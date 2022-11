Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ, politistii orasului Buftea au dispus retinerea pentru 24 de ore, fata de un tanar, in varsta de 22 de ani, cercetat pentru tulburarea ordinii si linistii publice, conducerea unui autovehicul fara a poseda permis de conducere, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uzul de arma…

- Un tanar de 22 de ani, care a incercat, ieri, sa lovesca o persoana cu un briceag, iar apoi a tras cu o arma neletala inspre aceasta, a fost arestat preventiv, astazi, pentru 30 de zile. Inainte de conflict, tanarul amenintase persoana in cauza pe retelele sociale, transmite IPJ Ilfov, citat de Agerpres.

- Patronul unei firme de transport din Bistrița-Nasaud a fost arestat dupa o serie de percheziții care au avut loc in data de 19 octombrie, in municipiul București și pe raza județelor Bistrița Nasaud, Neamț, Dolj, Ilfov și Giurgiu. Este vorba despre Dan Catuna, care patrona firma Latino Express Bistrita,…

- Fiul liderului clanului Sadoveanu si al vrajitoarei Norvegia, din Chitila, a fost arestat la domiciliu de judecatorii din Targu-Neamt, in dosarul in care este acuzat de inselaciune. Persoana in cauza a fost prezentata instantei de judecata, fata de aceasta fiind dispusa masura arestului la domiciliu…

- Tribunalul Maramures a admis, in data de 26.09.2022, propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 26 septembrie, si pana in data de 25 octombrie 2022 inclusiv, a unui inculpat fara antecedente penale, in varsta de…

- Astazi, 10 septembrie a.c., Parchetul de pe langa Judecatoria Dragașani a propus arestarea preventiva a unui tanar de 25 de ani, din comuna Verguleasa, județul Olt, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul avand permisul de conducere anulat și refuzul sau sustragerea de la…

- Un tanar acuzat ca a impins pe carosabil un barbat de 71 de ani, care a murit dupa ce a fost lovit de un autoturism, a fost arestat preventiv pentru comiterea infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, a informat, luni, Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.

- Un tanar trimis deja in judecata in dosare de furt, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice a fost arestat preventiv pentru talharie, sub acuzația ca a talharit o persoana in zona stației CFR Campulung Est.Sambata, 20 august, in jurul orei 19.00, persoana vatamata Z.A.N. a fost ...