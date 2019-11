Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost retinute pentru 24 de ore, in urma unor perchezitii efectuate la persoane banuite de contrabanda cu tigari, informeaza sambata IPJ Ilfov potrivit Agerpres Potrivit sursei citate, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Ilfov au efectuat doua perchezitii…

- Polițiștii din Alba au efectuat 16 percheziții, in Cugir și Sebeș, pentru documentarea activitații unor persoane banuite de contrabanda. Au fost gasite peste 40000 de țigarete, provenite din contrabanda dar și o arma cu aer comprimat, deținuta in mod ilegal. Șapte persoane au fost reținute. Potrivit…

- In urma activitatilor desfasurate de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane, in ultima saptamana, au fost instituite masuri asiguratorii in valoare de peste 2.600.000 de lei si au fost indisponibilizate bunuri in valoare de aproape 2.200.000 de lei.…

- In aceasta dimineata, politistii din Dambovita, sprijiniti de colegii de la inspectoratele de politie judetene Arges si Giurgiu, descind la 11 persoane banuite de comiterea unor furturi si a unor talharii prin metoda "distragerii atentiei", pe autostrazi si drumuri nationale. La data de 23 octombrie…

- Politistii l-au imobilizat vineri seara pe barbat - identificat ca fiind Frank Naass - la un restaurant fast-food din Goettingen, a anuntat sambata adjunctul Politiei din Goettingen Gerd Lewin. Presupusul suspect a ucis o cunostinta de-a sa, in varsta de 44 de ani, pe care a atacat-o pe o strada…

- Percheziții efectuate de polițiștii vranceni la persoane banuite de contrabanda cu țigarete La data de 25 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, au desfașurat 5 percheziții domiciliare pe…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au decis, joi dimineata, retinerea unui tanar de 19 ani care este acuzat de comiterea infractiunilor de delapidare si inducerea in eroare a organelor judiciare, potrivit observator.tv.Tanarul, angajat al unei case de pariuri,…

- Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru trafic si consum de droguri de mare risc la Afterhills, festivalul de muzica organizat in padurea de la Dobrovat, Iași, informeaza Mediafax. Polițiștii le-au percheziționat locuințele și au gasit droguri, dar au confiscat și o mașina și cantare.Timp…