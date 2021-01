Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Ilfov a inceput, miercuri, o ancheta la Centrul de Plasament nr. 6 din Voluntari, unde un copil a fost batut de un paznic. Centrul se afla in subordinea Consiliului Județean. Și Poliția și Procuratura anunța ca au intrat pe fir. „Avand in vedere imaginile aparute in spațiul public…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) precizeaza ca a demarat un control in legatura cu inregistrarea video dintr-un centru de plasament din Voluntari aparuta in mediul online si a inaintat o plangere penala catre Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Un minor din Centrul de plasament din orasul Voluntari, judetul Ilfov, a fost agresat fizic si verbal de catre angajatii institutiei. Imaginile cu agresiunea au fost publicate in urma cu putin timp de catre sefa Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, Madalina…

- Dupa ce in spațiul public au aparut imagini revoltatoare in care angajați ai unui centru de plasament din Voluntari agreseaza verbal și fizic un minor instituționalizat, Poliția Ilfov demareaza cercetari. "Avand in vedere imaginile aparute in spațiul public cu privire la agresiunea fața de…

- Județul Suceava se afla pe primul loc in țara la numarul de copii cu parinții plecați la munca peste hotare. La jumatatea acestui an, conform datelor furnizate de Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții, in județ erau inregistrați 7.143 de copii care ...

- Numarul total de persoane cu dizabilitati era la finele lunii iunie 2020 de 853.465, rata acestora la populatia Romaniei fiind de 3,85%, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, informeaza AGERPRES . Din totalul persoanelor cu dizabilitati, 97,96% (836.074 persoane) se…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) lanseaza miercuri, in parteneriat cu Asociatia eLiberare si Ambasada Marii Britanii la Bucuresti, Programul de Formare in domeniul traficului de persoane si al impactului traumei in asistenta victimelor,…