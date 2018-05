IPJ Ilfov: Mandate de reţinere pentru bărbaţii suspectaţi de furturi din maşini Cei patru barbati audiati dimineata la sediul Politiei Pantelimon si banuiti de furturi din masini au primit mandate de retinere pentru 24 de ore, urmand ca procurorii sa adopte masurile legale ce se impun, informeaza IPJ Ilfov. Unul dintre cei suspectati de furturi din masini pe raza orasului Pantelimon si care s-a aflat la audieri a fost retinut zilele trecute si de politistii de la IPJ Ialomita pentru aceleasi suspiciuni de furt, insa a fost lasat in libertate de procurori, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Joi dimineata, politistii din Ilfov au efectuat patru perchezitii la Movilita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov efectueaza joi dimineata patru perchezitii la Movilita (judetul Ialomita), la persoane banuite de furturi din autoturisme, informeaza oficiali de la IPJ Ilfov. Patru persoane au...

- Politistii din Ilfov efectueaza joi dimineata patru perchezitii la Movilita judetul Ialomita , la persoane banuite de furturi din autoturisme, informeaza oficiali de la IPJ Ilfov citati de Agerpres.ro Patru persoane vor fi aduse la sediul Politiei Pantelimon pentru audieri si dispunerea masurilor legale.…

- Politistii din Ilfov fac joi dimineata patru perchezitii in localitatea ialomiteana Movilita, in cazul mai multor furturi din autoturisme care au avut loc in zona Padurii Pustnicu, patru persoane fiind duse la audieri, transmite News.ro . Suspectii au sustras sume de bani si carduri bancare din masini…

- Politistii din Ilfov efectueaza joi dimineata patru perchezitii la Movilita (judetul Ialomita), la persoane banuite de furturi din autoturisme, informeaza oficiali de la IPJ Ilfov. Patru persoane vor fi aduse la sediul Politiei Pantelimon pentru audieri si dispunerea masurilor legale. Potrivit oficialilor…

- Polițiștii campineni au efectuat, in aceasta dimineața, percheziții la domiciliile unor persoane banuite de spargerea mai multor locuințe din municipiu. Este vorba despre opt spargeri comise in ultimele trei luni, din locuințele respective sustragandu-se de la bijuterii, ceasuri, telefoane mobile și…

- Politistii prahoveni efectueaza, luni dimineata, doua perchezitii in municipiul Campina, intr-un dosar care vizeaza persoane banuite de comiterea mai multor furturi din locuinte, scrie AGERPRES.Citeste si: Ministerul Justitiei vrea sa SCAPE de sanctiunile CEDO: Solutia de ULTIM MOMENT ce ar…

- Cinci agenti de la Politia Autostrazi din Ialomita si Constanta au fost ridicati de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), joi dimineata, in urma unor perchezitii facute la locuintele lor, dar si la sediiul Politiei Autostrazi Fetesti, fiind suspectati ca luau mita de la soferi, pentru a nu-i…

- Politistii din Calarasi au ridicat peste 1.900 kilograme de tutun si doua instalatii artizanale, in urma celor 30 de perchezitii efectuate in judetele Calarasi, Ilfov, Constanta, Tulcea, Ialomita si in municipiul Bucuresti.