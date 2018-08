IPJ Ilfov: 100 de poliţişti acţionează pe perioada Festivalului Summer Well Un numar de 100 de politisti actioneaza, in sistem integrat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru mentinerea ordinii si linistii publice in zona de desfasurare a festivalului Summer Well, se arata intr-un comunicat al IPJ Ilfov. Potrivit sursei citate, politistii monitorizeaza traficul rutier si sunt prezenti pe tronsoanele de afluire si defluire catre locul de desfasurare a evenimentului. De asemenea, oamenii legii desfasoara actiuni si patruleaza in zona, pentru prevenirea incidentelor si pentru interventia prompta, acolo unde va fi nevoie. IPJ Ilfov anunta ca vor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

