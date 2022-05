IPJ Iasi:Comunicat de presa -06.05.2022

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 129 din 02 Mai 2022 ACTIUNE PE DN 59 SI DN 6 La data de 1 mai a.c., in intervalul orar 14:00 22:00, politistii Serviciului Rutier Timis au organizat o actiune pe DN 59 si DN 6, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera. Politistii au legitimat 80 persoane si au controlat 92 de autovehicule.…

- Nr. 54223 din 21 Aprilie 2022 COMUNICAT DE PRESA PERCHEZITII INTR UN DOSAR PENAL PRIVIND PUNEREA IN CIRCULATIE, FARA DREPT, DE PRODUSE CONTRAFACUTE Peste 620 de articole vestimentare si de incaltaminte contrafacute, in valoare de 220.000 de lei au fost descoperite si confiscate de politistii Serviciului…

- Nr.1059834 din 15 aprilie 2022 Inspectoratul de politie Judetean Bacau a suplimentat efectivele care vor fi prezente in strada in aceasta perioada Peste 600 de politisti se vor afla in strada, in judetul Bacau, suplimentar fata de dispozitivul curent, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta…

- Nr. 1059526 din 05 aprilie 2022 5.000 DE PACHETE DE TIGARI DE CONTRABANDA,CONFISCATE DE POLITISTII BACAUANI Politistii din Bacau au indisponibilizat 5.000 de pachete de tigarete de contrabanda, gasite intr un autoturism, depistat in trafic. La data de 04 aprilie a.c., in jurul orei 17.00, politistii…

- Nr. 63.156 din 04.04.2022 ACTIUNI DE AMPLOARE DESFASURATE DE POLITISTI PENTRU MENTINEREA UNUI CLIMAT DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, in special a celor comise cu violenta, pentru mentinerea…

- Nr. 110.329 din 23 martie 2022 ACTIVITATI ALE POLITISTILOR, LA PASCANI, PREMERGATOR ZILEI POLITIEI La data de 25 martie 2022 sarbatorim 200 de ani de la atestarea documentara a Politiei Romane. Astfel, pentru a marca acest eveniment, ieri, 22 martie 2022, politistii ieseni au realizat mai multe activitati,…

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat paisprezece cetateni din Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria,...

- Politistii ndash; modele pentru elevi Reprezentanti ai politiei au fost invitati de catre Fundatia Sfantul Ioan Calabria la Racaciuni, pentru a prezenta elevilor de clasa a VIII a modele educationale si profesionale demne de urmat. In cadrul proiectului "Formam Viitorul ", implementat de Fundatia Sfantul…