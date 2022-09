IPJ Iasi:Comunicat de presa - 01.09.2022 Nr. 110.577 din 1 septembrie 2022 LA DATORIE, PENTRU WEEKEND IN SIGURANTA Politistii ieseni vor fi prezenti in acest sfarsit de saptamana la evenimentele sociale organizate pe raza judetului Iasi si vor actiona pentru siguranta cetatenilor.In acest sfarsit de saptamana politisti ieseni vor fi la datorie si vor actiona, pentru siguranta cetatenilor, fluidizarea traficului rutier si prevenirea accidentelor rutiere.Politistii de la ordine publica vor actiona pentru prevenirea si combaterea faptelor ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

