Stiri pe aceeasi tema

- ACTIUNI DESFASURATE DE POLITISTI PENTRU MENTINEREA UNUI CLIMAT DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, in special a celor comise cu violenta, pentru mentinerea climatului de ordine si siguranta…

- Nr. 102122 din 05 Mai 2023 ACTIVITATI INFORMATIV ndash; PREVENTIVE ALE POLITISTILOR IN UNITATILE DE INVATAMANT In cursul zilei de ieri, 04 mai a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier si Compartimetului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat activitati informativ ndash; preventive…

- Ieri, 2 mai a.c., politistii Biroului Siguranta Scolara, impreuna cu reprezentantii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Tulcea au desfasurat activitati informativ preventive la Colegiul Economic Delta Dunarii, din municipiu. Politistii au prezentat notiunile generale ale fenomenului…

- Trei ordine de protecție emise ieri de polițiștii maramureșeni. Seini – polițiștii au fost sesizați telefonic de catre o femeie de 26 de ani din oraș, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la domiciliu, soțul sau de 35 de ani, pe fondul unor vechi divergențe, a agresat-o fizic in zona capului.…

- Numar record de cazuri de violența domestica in tot județul Alba, in ultimele zile. Femei batute și amenințate de soți și iubiți Un barbat de 72 de ani, din Teiuș, a fost reținut pentru 24 de ore pentru ca nu a respectat ordinul de protecție de a nu se apropia de soția sa, pe care o amenințase anterior.…

- Politistii din New Mexico si-au dat seama ca se aflau la adresa gresita cu doar cateva clipe inainte ca usa de la intrare sa se deschida si l-au impuscat mortal pe proprietarul casei inarmat, iar apoi au tras in directia sotiei, potrivit imaginilor de pe camerele corporale ale ofiterilor, relateaza…

- Aproximativ 200 de politisti se vor afla in strada, de Florii, in localitatile urbane si rurale, in vederea preintampinarii producerii oricaror evenimente negative. La acest sfarșit de saptamana, peste 200 de politisti vor fi la datorie, in fiecare zi, avand ca principale misiuni prevenirea faptelor…

- In primele 2 luni ale acestui an, politistii au emis 1.977 de ordine de protectie provizorii, 824 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. In aceeasi perioada, politistii au intervenit la 15.093 de cazuri de violenta domestica, dintre care 7.248 in mediul urban…