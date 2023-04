IPJ Giurgiu:Cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante.

Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 11 aprilie a.c., la ora 20.00, pe D.N. 1 H, un tanar de 24 de ani, din localitatea salajeana Varșolț, in timp ce conducea un autoturism, a fost implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. In urma testarii cu aparatul etilotest, polițiștii din Șimleu Silvaniei au constatat ca…

- Un sofer in varsta de 32 ani a fost depistat de politistii rutieri conducand in Piatra-Neamt sub influenta drogurilor si a bauturilor alcoolice, potrivit Agerpres."Intrucat manifesta un comportament nefiresc, conducatorul auto, din Piatra-Neamt, a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul indicand…

- Un doljean este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. Potrivit IPJ Dolj, in dimineața zilei de 17 martie, ora 09.15, polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat un tanar de 28 de ani, din comuna Moțaței, in timp ce conducea un autoturism pe strada…

- In perioada ianuarie-februarie a.c., polițiștii de la rutiera au organizat 84 de acțiuni, dintre care 31 au fost pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența bauturilor alcoolice, drogurilor sau altor substanțe similare și 36 pentru combaterea excesului de viteza. In perioada de referința,…

- Polițiștii valceni au acționat, in perioada 3-5 martie, pe drumurile publice din județ, pentru combaterea și prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente, respectiv abateri ale pietonilor, nererespectarea regimului legal de viteza, depașire neregulamentara și pentru consumul de bauturi alcoolice…

- Polițiștii din Horezu au depistat, ieri, un barbat, din Tomșani, in timp ce conducea un autovehicul sub influența unor substanțe pshioactive. In urma testarii cu aparatul drugtest, acesta a indicat prezența substanțelor psihoactive THC și OPI, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicala, pentru…

- Un tanar din comuna Golești, județul Valcea, a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influența substanțelor interzise. Tanarul a fost testat cu drugtest-ul și a ieșit pozitiv. „In data de 31.01.2023, polițiștii Serviciului Rutier Valcea au identificat un tanar…

- Cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului Potrivit IPJ Tulcea, la data de 16 ianuarie a.c., in jurul orei 17:50, politistii rutieri din cadrul Politiei Orasului Macin, in timp ce desfasurau activitati specifice pe strada Victoriei, din localitatea Jijila, au oprit pentru control…