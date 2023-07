IPJ Giurgiu:Cercetat pentru conducere fara drept Nr. 7602 272 din 25 iulie 2023 STIRE DE PRESA CERCETAT PENTRU CONDUCERE FARA DREPT La data de 25 iulie a.c., ora 02.50, pe D.J. 411, in afara localitatii Calugareni, judetul Giurgiu, a fost depistat, un barbat, de 25 de ani, din localitatea Sangeorgiu de Padure, judetul Mures in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In cauza, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui v ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

