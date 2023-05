IPJ Galati:Cea de-a treia zi dinSaptamana Prevenirii Criminalitatii Nr. 3044285 din 25 mai 2023 ACTIVITATI IN CADRUL SAPTAMANII PREVENIRII CRIMINALITATII Cea de a treia zi din "Saptamana Prevenirii Criminalitatii" editia 2023 a fost dedicata prevenirii infractiunilor contra patrimoniului. In consecinta, activitatile desfasurate au urmarit transmiterea de materiale si recomandari in vederea constientizarii de catre cetateni a necesitatii adoptarii unei atitudini prudente in raport cu locuinta si bunurile proprii, precum si a riscurilor la care se expun ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

