IPJ Galati: Buletin - Pietoni, victime ale accidentelor rutiere Nr. 893924 din 20 mai 2021 PIETONI, VICTIME ALE ACCIDENTELOR RUTIERE La data de 19 mai a.c., in jurul orei 15.50, politistii Biroului Rutier Galati au fost sesizti, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada Portului, din municipiul Galati, soldat cu ranirea unui pieton.Din primele verificari efectuate de politistii sositi la fata locului, a rezultat ca victima, un adolescent, de 17 ani, ar fi fost acrosata de un autoturism, condus de un barbat, de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de șoferi și pietoni au fost amendați de polițiștii din Alba Iulia, in cadrul unei acțiuni organizate pentru prevenirea accidentelor rutiere. De asemenea, au fost reținute 7 permise de conducere și retrase trei certificate de inmatriculare. Potrivit IPJ Alba, joi, intre orele 6.00 și 22.00, polițiștii…

- Ieri, 15 aprilie 2021, intre orele 06.00 – 22.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au organizat o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere datorate neacordarii prioritații de trecere și indisciplinei pietonilor. Au fost constatate 45 de abateri de natura contravenționala,…

- Polițiștii sunt hotarați sa acorde amenzi pentru pietonii care utilizeaza telefonul mobil in momentul in care traverseaza strada. Decizia a fost propusa de Ministerul de Interne și urmeaza a fi dezbatuta. Este vorba despre pietonii care traverseaza strada și utilizeaza telefonul mobil pentru a scrie…

- Politistii din judetul Alba au aplicat peste 1.700 de amenzi si au retinut 70 de permise de conducere in cadrul unei actiuni de crestere a sigurantei rutiere care s-a desfasurat in saptamana trecuta. Politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica cu atribuții pe linia…

- Peste 50.000 de amenzi au fost aplicate de politisti, la nivel national, in doar o saptamana, in urma unor actiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, a informat, luni, Inspectoratul General al Politiei Romane. "In perioada 22 - 28 martie, la nivel national, politistii de la Rutiera…

- Polițiștii din Aiud au amendat 19 pietoni care s-au angajat in traversare prin loc nepermis. Sancțiunile au fost date in cadrul unei acțiuni organizate pentru prevenirea accidentelor rutiere. Poliția reamintește pietonilor ca și ei au responsabilitați pentru ca traficul rutier sa se desfașoare in condiții…

- La ora 14.40, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați cu privire la faptul ca pe un drum comunal din localitatea Arduzel, s-a produs un accident rutier soldat cu o victima. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca in jurul orei 14.35, un barbat de 43 de ani din Arduzel, a condus un utilaj agricol,…

- La ora 14.40, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați cu privire la faptul ca pe un drum comunal din localitatea Arduzel, s-a produs un accident rutier soldat cu o victima. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca in jurul orei 14.35, un barbat de 43 de ani din Arduzel, a condus un utilaj agricol,…