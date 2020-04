Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 284 a fost publicata ORDONANTA MILITARA numarul 7 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19Iata in continuare textul integral al actului normativAvand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1 1999 privind regimul…

- Supercom a reluat dezinfecția platformelor de precolectare și a europubelelor din municipiul Targoviște, dupa ce saptamana trecuta a efectuat aceeași Post-ul SUPERCOM a intensificat activitațile de dezinfecție, pentru prevenirea raspandirii Covid-19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In ultimele 24 de ore, 758 de polițiști, jandarmi, polițiști locali și militari au desfașurat misiuni specifice in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19 și pentru menținerea ordinii publice pe raza județului Cluj. Astfel, s-a verificat modul de respectare a masurii de izolare in…

- Declaratia de presa este sustinuta de ministrul Marcel Vela. Ministrul anunta noi masuri: – se suspenda activitatea de servire si consum al produselor alimentare si a produselor alcoolice si nealcoolice, derulata de localuri, cafenele si alte localuri, in statiile din interior…

- Ziarul Unirea Masuri luate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba pentru prevenirea infectarii și raspandirii cu COVID-19 Masuri luate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba pentru prevenirea infectarii și raspandirii cu COVID-19 In contextul…

- Tribunalul Bacau, una dintre cele mai aglomerate instituții publice, anunța masuri pentru prevenirea raspandirii virusului Covid-19. Potrivit unui comunicat de presa, miercuri, 11 martie 2020, s-a desfasurat la Tribunalul Bacau Adunarea Generala a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Protejați-va, evitați contactul direct! ● Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un numar Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: 15 recomandari ale autoritaților privind conduita in prevenirea raspandirii coronavirus apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit surselor citate, ajutorul solicitat se refera cel mai probabil la resursa umana, respectiv medici militari. Nu trebuie sa uitam faptul ca ne aflam in scenariul noi de risc privind raspandirea coronaviruslui, iar anchetele epidemiologice trebuie facute mult mai amanunțit și cu și mai mare responsabilitate.…