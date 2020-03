IPJ Covasna: Bărbat găsit decedat pe malul Oltului Azi in jurul orelor 11.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca pe malul raului Olt in mun .Sf.Gheorghe, in aval de podul rutier, a fost gasit un barbat decedat. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat persoana decedata, un barbat in varsta de 75 de ani. Din primele verificari acesta nu prezinta […] Articolul IPJ Covasna: Barbat gasit decedat pe malul Oltului apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

