IPJ Constanta: Barbatul din Medgidia care si-a incendiat casa, retinut de politisti

La data de 25 iunie 2024., politisti din cadrul Politiei Municipiului Medgidia Biroul de Inverstigatii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 52 de ani. Potrivit comunicatului emis de Inspectoratul de Politie Judetean Constanta, acesta este banuit de savarsirea infractiunilor de distrugere, violenta in familie si amenintare. Astfel, spun politistii, in perioada ianuarie ndash; iunie a.c., ...