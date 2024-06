IPJ Constanta: Barbat arestat pentru ca si-ar fi agresat mama, de 77 ani. Politistii au emis un ordin de protectie provizoriu

Stiri pe aceeasi tema

- Un doljean, care a fost cercetat pentru savarșrea infracțiunii de tentativa la omor calificat, a fost arestat preventiv. Politistii din Bailești au fost sesizați de un barbat, din municipiu, ca, tatal sau, de 48 de ani, a fost agresat fizic. Victima se afla, in seara de 17 iunie, in extravilanul localitatii,…

- Trei barbați din județul nostru – Chiochiș, Bistrița și Beclean – s-au ales in acest weekend cu dosare penale, dupa ce și-au batut soțiile. In data de 15 iunie, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat și-ar fi amenințat și agresat fizic soția, de…

- Un craiovean cercetat pentru violenta in familie si incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie provizoriu a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiști Secției 1 Craiova au reținut, azi noapte, pentru 24 de ore, un barbat de 44 de ani, din municipiu. Acesta este acuzat de savarșirea infracțiunilor…

- Nr. 12207 din 04 Iunie 2024 BULETIN DE PRESA Dosare penale pentru infractiuni la regimul rutier In cursul zilei de 03 iunie a.c., in jurul orei 16:30, politistii din cadrul Sectiei nr.4 Politie Rurala Cosereni in timp ce desfasurau activitati pe linia prevenirii si combaterii faptelor de natura penala…

- In cursul nopții trecute, in urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, un barbat de 36 de ani, din Targoviște, a fost reținut pe baza de ordonanța pentru 24 de ore. Acesta…

- Nr. 101 din 15 mai 2024 BULETIN DE PRESA Violenta in familie, un barbat a fost retinut La data de 13 mai a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala Orlat au retinut un barbat in varsta de 39 de ani, din comuna Jina, cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectare a masurilor dispuse…

- O femeie din Blaj, amenințata de fostul partener de viața: Barbatul a fost reținut și s-a ales și cu ordin de protecție provizoriu O femeie din Blaj, amenințata de fostul partener de viața: Barbatul a fost reținut și s-a ales și cu ordin de protecție provizoriu O femeie din Blaj a sunat la 112 dupa…

- Eveniment Ordin de protecție in cazul unui roșiorean care și-a amenințat soția cu moartea aprilie 8, 2024 11:31 Polițiștii din Roșiori de Vede au emis ordin de protecție provizoriu și au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de amenințare, in cazul unui barbat care și-ar fi amenințat…