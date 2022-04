IPJ Constanta anunta: Tanar in varsta de 26 de ani urmarit national, depistat. Figurase urmarit national in evidentele Politiei Romane

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare la data de 5 aprilie. Mandatul a fost emis pe numele unui tanar in varsta de 26 de ani din Timișoara, care a fost condamnat…

- La data de 05 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in executare mandat de executare a perepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare la data de 22 martie. Mandatul a fost emis pe numele unui baimarean in varsta de 55 de ani, care a fost condamnat la 1…

- Un tanar de 22 de ani iși va petrece urmatorii patru ani la pușcarie, barbatul fiind condamnat pentru savarșirea infracțiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa și infracțiuni la regimul circulației. „La data de 31 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale…

- Trei barbati din judetul Constanta care au inselat un batran din Craiova, prin metoda COVID, spunandu-i ca un membru al familiei acestuia infectat cu Sars-Cov-2 are nevoie de tratament, si au primit astfel 60.000 de lei si 60.000 de euro, au fost prinsi de politisti cu focuri de arma, in Bucuresti.…

- Urmarire cu focuri de arma noaptea trecuta pe o strada din Sectorul 3 al Capitalei pentru prinderea a trei barbați banuiți de comiterea infracțiunii de inșelaciune prin metoda „COVID”. Cei trei indivizi din Constanța au fost prinși de polițiști in flagrant in București in urma unei operațiuni de amploare.…

- Un barbat in varsta de 29 de ani a murit pe loc dupa ce o nacela l a decapitat. Acesta se afla la munca pe santierul unei hale de pe strada Tapiei, din Lugoj, Timisoara. Muncitorul se afla la 10 metri intaltime intr o nacela, ajutand la fixarea unei grinzi metalice, manevrata cu o macara. Una dintre…

- *Depistat de polițiști in timp ce conducea fara a avea permis de conducere* La data de 20 februarie a.c., in jurul orei 20:00, polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliție Ploiești au fost sesizați despre faptul ca, in parcarea unui parc din municipiu, un autoturism executa manevre haotice și merge…

- Un tanar in varsta de 23 de ani și-a riscat libertatea pentru un telefon mobil. A fost arestat preventiv, dupa ce, in urma cu aproximativ trei saptamani, i-a smuls unui alt tanar telefonul mobil din mana. Furtul s-a petrecut in 19 ianuarie, pe strada Burebista din Timișoara, in zona Circumvalațiunii.…