IPJ Constanta: A disparut o adolescenta din Murfaltar. Daca o vedeti, sunati la 112!

- La data de 30 iunie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre la faptul ca GRIGUTA VASILE IONUȚ, in varsta de 14 ani, din localitatea Florești a plecat de la locuința la data de 29 iunie a.c. in jurul orei 10.

- Sa o gasim pe Mirabela! Adolescenta de 16 ani, din Botoșani, a fost data disparuta de familie. Daca o vedeți, sunați la 112 Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei minore, de 16 ani, din municipiul Botoșani, care a parasit domiciliul in cursul zilei de 25 iunie a.c., iar…

- La data de 22 iunie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului AXENTE GAVRIL, de 27 ani, din orasul Navodari, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 19 iunie a.c., in jurul orei 06.30, acesta a plecat in mod voluntar…

- La data de 29 mai a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului FEDOROV ALEXANDRU, de 34 ani, din orasul Navodari, judetul Constanta. In luna septembrie 2023 acesta a plecat in Italia, iar din luna aprilie a.c. nu a mai putut fi contactat.…

- La data de 20 mai 2024, in jurul orei 14.50, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu Postul de Politie Nicolae Balcescu au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a minorului ZANET ILIE, de 15 ani, din comuna Nicolae Balcescu, judetul Constanta. La data de 20 mai 2024,…

- La data de 19 mai 2024, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea au fost sesizati cu privire la faptul ca, in cursul zilei numitul MUSTAFA OLTEI de 18 ani a plecat voluntar de la domiciliul sau din municipiul Tulcea si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza IPJ TulceaSemnalmente…

- Un cetațean srilankez a disparut de unde era cazat in Cluj-Napoca. Persoanele care pot furniza orice informatii despre acesta sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze gratuit numarul unic de urgenta 112!,,La data de 17 mai a.c, Poliția municipiului Cluj-Napoca…

- La data de 24 aprilie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca – Secția 5 Poliție a fost sesizata despre faptul ca, in cursul zilei de ieri, 23 aprilie a.c., minorul Lacatuș Claudiu, in varsta de 17 de ani, ar fi plecat voluntar dintr-un centru de plasament din Cluj-Napoca, iar pana in prezent nu s-a…