IPJ Cluj:Infractiuni in regimul rutier Nr. 847604 110 din 4 mai 2023 BULETIN DE PRESA INFRACTIUNI LA REGIMUL RUTIER CONSTATATE DE POLITISTII ORASULUI HUEDIN La data de 2 mai a.c., in jurul orei 17.30, politistii orasului Huedin au depistat un barbat de 54 de ani, din judetul Cluj, care conducea un autoturism fara a detine permis de conducere. Acesta a fost oprit in interiorul localitatii Valea Negrii, din comuna Negreni, iar in cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara p ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Huedin au dispus reținerea pentru 24 de ore, a unui barbat de 21 de ani, din județul Cluj, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere. In fapt, la data de 30 aprilie a.c., cel in cauza a fost implicat intr-un…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, au depistat, pe raza municipiului, un barbat de 46 de ani, din Municipiul Targoviște, in timp ce ar fi condus un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest, acesta a prezentat o alcoolemie cu o…

- La data de 24 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud au intervenit la un accident produs pe raza localitatii Telciu, soldat cu pagube materiale. La locul evenimentului, politistii au identificat un barbat de 54 de ani, din localitate, care, in timp ce conducea un autoturism…

- Un accident rutier mortal a avut loc, joi seara, in apropierea localitații clujene Calata, comuna Calațele. Barbatul decedat ar fi din comuna Calațele. Un cal care iși purta stapanul calare a fost lovit de un autoturism, condus de un batran in varsta de 80 de ani. In urma impactului, calarețul a cazut…

- Ieri, 26 februarie, polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 19, in localitatea Sarasau. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre o tanara de 21 de ani din Cluj, la ieșirea de pe D.C. „Ulița Bisericii” din comuna Sarasau…

- Dupa ce o mama disperata a prezentat umilința tulburatoare prin care a trecut fiul ei, elev in clasa IX-a la un liceu din Huedin, Cluj, directorul unitații de invațamant a oferit o poziție oficiala in acest caz. Reprezentantul liceului susține ca la nivel de unitate de invațamant s-au luat deja toate…

- Un transport cu lemne furate a fost confiscat de polițiștii din Cluj la in afara localitații Izvorul Crișului.La data de 13 februarie a.c., in jurul orei 15.10, polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin, alaturi de cei ai Secției 8 Poliție Rurala au depistat in flagrant și oprit in trafic, pe DN1…

- In ultimele 48 de ore, politistii mehedințeni au constat 404 de abateri la regimul circulatiei pe drumurile publice. Au fost sanctionati 62 de conducatori auto care au depasit viteza legala pe diferite sectoare de drum și 53 care nu au purtat centura de siguranta. 1 de 3 Valoarea totala a sanctiunilor…