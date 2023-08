Stiri pe aceeasi tema

- E luni, astfel ca echipele de la salubritate au inceput dis-de-dimineata sa curețe strazile orașului. Prioritatea a fost acordata zonelor din apropierea stațiilor TUP, parcurilor și instituțiilor publice, unde coșurile de gunoi au fost golite, sacii menajeri inlocuiți, iar trotuarele au fost maturate.…

- Vești bune pentru iubitorii de cafea. Joi, 13 iulie, o noua cafenea s-a deschis pe strada Laminoriștilor din municipiul Campia Turzii. Zireto Caffe va așteapta cu cafea gratis astazi, intre 10:00 și 15:00, pe strada Laminoriștilor nr. 10 C. Vezi meniul AICI! Despre Zireto Caffe Cu peste 70 de locații…

- PMP Turda reclama calitatea lucrarilor din municipiu inca odata. De data aceasta este vorba de o strada proaspat asfaltata din Cartierul Primaverii, pe care au inceput sa creasca buruieni. „Dupa pista de biciclete de pe strada Bogata, care cedeaza in fața unor plantuțe firave, urmeaza și Cartierul Primaverii,…

- Accident pe o strada din Cluj-Napoca intre un buldoexcavator și o mașina. Evenimentul rutier a avut loc pe strada Giuseppe Verdi. In urma impactului dintre cele doua autovehicule, un barbat de 40 de ani a fost ranit. Pompierii clujeni au intervenit, in urma cu puține momente, la un accident rutier petrecut…

- Accident de circulație, miercuri dupa-amiaza, pe strada 1 Decembroe 1918 din Petroșani. O mașina a ajuns pe trotuar, unde a lovit doi pietoni. „Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au stabilit ca, un barbat in varsta de 35 de ani, din municipiul Petroșani, in timp ce conducea un autoturism pe strada…

- In aceste momente, pe strada Ștefan cel Mare din Turda pare sa aiba loc un incendiu, deoarece un turdean ne-a trimis mai multe fotografii și video-uri cu o cladire din care iese fum. Potrivit imaginilor, pe strada Ștefan cel Mare din Turda are loc in aceste momente un incendiu, pompierii turdeni fiind…

- In urma furtunii din aceasta dupa-amiaza, mai multe locuințe din zona Turzii au fost inundate, fiind nevoie de intervenția forțelor de specialitate. Astfel, imediat dupa ce furtuna s-a mai domolit, pompierii clujeni au foat solicitatați la mai multe locuințe de pe strazile George Coșbuc, George Barițiu,…

- In aceasta dupa-amiaza a avut loc un accident rutier pe strada Ștefan cel Mare din Turda. Din primele informații, accidentul a avut loc in sensul giratoriu din apropierea magazinului Dedeman, fiind implicata și o motocicleta. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție. Vom reveni cu mai multe…