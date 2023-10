IPJ Cluj: Femeie dată dispărută! Ați văzut-o?! La data de 21 octombrie a.c., in jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Baciu au fost sesizați despre faptul ca Lingurar Eleonora, in varsta de 77 de ani, a plecat la data de 20.10.2023, in jurul orei 16.30, de la locuința situata in comuna Sanpaul, județul Cluj, iar pana in prezent [...] Articolul IPJ Cluj: Femeie data disparuta! Ați vazut-o?! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

O femeie in varsta de 77 de ani a fost data disparuta, dupa ce a plecat vineri, 20 octombrie, de acasa și nu s-a mai intors.„La data de 21 octombrie a.c., in jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Baciu au fost sesizați despre faptul ca Lingurar Eleonora, in varsta de 77 de…

