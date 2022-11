IPJ Cluj: Buletin de presa - 25.11.2022 Nr. 176560 380 din 25 noiembrie 2022 BULETIN DE PRESA MASURI PREVENTIVE DISPUSE IN CAZUL A TREI TINERI BANUITI DE TALHARIE CALIFICATA La data de 24 noiembrie a.c., magistratii Judecatoriei Turda au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile, fata de doi tineri de 17 si 22 de ani si masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, in cazul unuia in varsta de 15 ani. Acestia sunt cercetati pentru talharie calificata, in cadrul unui dosar penal instrumentat de politistii Biroului de Inve ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

