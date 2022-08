IPJ Cluj: Buletin de presa - 17.08.2022

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii vranceni au intocmit, in minivacanta prilejuita de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, zece dosare penale pentru soferii care s-au urcat la volanul autoturismului sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Un tanar de 25 de ani din judetul Bistrita-Nasaud, care s-a urcat la volan sub influenta alcoolului, a provocat luni dupa-amiaza un accident pe DN 17, in urma caruia s-a rasturnat cu masina in afara carosabilului si a distrus o portiune din parapetul de pe marginea drumului. Potrivit datelor comunicate…

- Nr. 176560 262 din 28 iulie 2022 BULTEIN DE PRESA ACTIUNE DERULATA DE POLITISTI IN CLUJ NAPOCA Politistii clujeni au desfasurat o actiune cu efective marite, in sistem integrat, pe raza cartierului Soemseni, pentru mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea si combaterea faptelor antisociale,…

- Weekend-ul trecut, 17-19 iunie, polițiștii Serviciului Rutier Salaj impreuna cu cei de ordine publica au acționat cu efective marite pe linia depistarii conducatorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Au fost constatate 10 infracțiuni. …

- Astazi, 15 iunie 2022, in jurul orei 00.15, polițiștii din Ocna Mureș au depistat un tanar de 31 de ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Nicolae Iorga din Ocna Mureș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Politistii din Bucuresti au verificat, in noaptea de sambata spre duminica, soferii din mai multe zone ale Captalei, pentru prevenirea conducerii sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive verificat. Au fost constatate 11 infractiuni si s-au aplicat 24 de sanctiuni.

- Tanar din Alba, cu mandat de executare pentru conducere sub influența alcoolului, prins de polițiștii din Blaj. A fost depus la Penitenciarul Aiud Tanar din Alba, cu mandat de executare pentru conducere sub influența alcoolului, prins de polițiștii din Blaj. A fost depus la Penitenciarul Aiud La data…

- Nr. 110.451 din 8 iunie 2022 BULETIN DE PRESA 08.06.2022 ACTIUNI ALE POLITIEI IESENE PENTRU SIGURANTA CETATENILORIn ziua de 7 iunie a.c., politistii ieseni au intervenit la peste 100 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.Au fost aplicate peste 300 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor…