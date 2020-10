Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzele din orasul Buzau vor ajunge si in comunele Ulmeni, Costesti si Gheraseni. Societatea de transport local are deja masinile necesare, iar intocmirea documentatiei de aderare la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitatra, ultima etapa a demersului, este in curs de finalizare.

- Poliția de frontiera a anunțat ca in ultimele 24 de ore au trecut frontiera aproximativ 101.100 persoane, cetațeni romani și straini, dintre care aproximativ 45.300 pe sensul de intrare si 55.800 pe cel de iesire din tara, potrivit Mediafax.Frontiera cu Ungaria, prin cele 11 puncte de trecere,…

- Polițiștii rutieri din Olt au acționat pentru verificarea legalitații transportului public de persoane și respectarea dispozițiilor legale privind masurile de prevenire a raspandirii virusului COVID-19. 1 de 5 La data de 20 august, in intervalele orare 6.30 – 8.30 și 15.00 – 17.00, polițiștii au desfașurat…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenirea Criminalitații impreuna cu reprezentanti ai Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzau, au prezentat a doua tema abordata din proiect, destinata reducerii riscului de victimizare a minorilor prin promovarea utilizarii intr-un mod…

- Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana.Tribunalul Constanta a dispus ieri arestarea preventiva a patru persoane cercetate pentru trafic de minori si proxenetism. Mandatele emise de tribunal nu sunt definitive, ele putand fi contestate la…

- Prefectura Sibiu informeaza, joi, ca trei angajati de la departamentul economic al unei societati de transport public persoane din judet au fost depistati cu noul coronavirus, iar DSP a demarat ancheta epidemiologica, potrivit Agerpres. "Din primele rezultate ale anchetei au fost identificate patru…

- Polițiștii și procurorii DIICOT din Ploiești au facut, miercuri, șase percheziții la domiciliile unor persoane din Prahova și Braila, implicate in trafic de etnobotanice, 60 de persoane urmand sa fie duse la audieri.Din cercetarile polițiștilor și procurorilor DIICOT, incepand cu luna ianuarie…

- Politistii rutieri desfasoara activitati de control in trafic, la nivel national, pentru verificarea legalitatii transportului public de persoane si a transportului de marfa, luni fiind aplicate sanctiuni de peste 35.000 de lei.