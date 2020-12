Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, alaturi de reprezentanții celorlalte structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzau, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Buzau, precum și alte structuri M.A.I.), se vor afla in…

- Cațiva minori au incendiat un caine in județul Buzau. Aceștia au filmat momentul, apoi au postat imaginile pe rețelele de socializare. Polițiștii din Ilfov s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru ranirea sau schingiuirea animalelor, informeaza Digi24. “Avand in vedere imaginile video aparute…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au organizat o serie de actiuni punctuale ce au avut ca obiectiv cresterea gradului de siguranta rutiera prin combaterea principalelor cauze generatoare de…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 141 sanctiuni contraventionale si au retinut 9 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate in trafic.

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au efectuat doua perchezitii domiciliare in județul Covasna, la doua persoane banuite de savarșirea unui furt de cabaline comis pe raza municipiului Buzau.

- Ieri, polițiștii buzoieni au efectuat mai multe controale pe mijloacele de transport in comun, in stațiile de autobuz și la ieșirile din oraș, pentru a verifica modul in care se respecta regulile de protecție impotriva raspandirii coronavirusului. Polițiștii au acționat și in civil. Chiar daca au gasit…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au depistat in municipiul reședința de județ un barbat in varsta de 49 de ani, din Buzau, urmarit internațional. Pe numele sau, autoritatile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare, pentru savarsirea…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de supraveghere si control al traficului rutier, precum si de combatere a principalelor cauze generatoare de accidente de circulație.