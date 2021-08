IPJ Buzău: 26 de percheziţii în Buzău, Ilfov şi Bucureşti, la persoane bănuite de trafic de droguri de mare risc Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Buzau, impreuna cu procurorii DIICOT Buzau, au efectuat 26 de perchezitii domiciliare, in Buzau, Ilfov si Bucuresti, la persoane banuite de trafic de droguri de mare risc si constituire a unui grup infractional organizat.



Potrivit IPJ Buzau, din cercetari a reiesit ca, din 2020 si pana in prezent, 15 persoane, cu varste cuprinse intre 23 si 38 de ani, s-ar fi constituit intr-o grupare infractionala si s-ar fi aprovizionat cu droguri de mare risc din Bucuresti, pe care le-ar fi vandut in Buzau.



"In urma perchezitiilor,…

Sursa articol: agerpres.ro

