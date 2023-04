IPJ Braila:Prinsi in flagrant de politisti Nr. 184.181 din 20.04.2023 Prinsi in flagrant de politistiLa data de 19 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Faurei au depistat in flagrant doua femei in varsta de 32 si 52 de ani si trei barbati in varsta de 23, 31 si 53 de ani, toti din comuna Dudesti, in timp ce sustrageau grau dintr un vagon al unui tren marfar ce se afla in statia CFR Dudesti.Politistii au descoperit si ridicat in vederea continuarii cercetarilor 10 saci plini cu grau.In cauza a fost intocmit dosar penal in ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

