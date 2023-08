IPJ Braila:Politistii au retinut 7 permise de conducere

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, polițiștii dambovițeni au aplicat 174 de sancțiuni contravenționale, au reținut 11 permise de conducere și au retras 3 certificate de inmatriculare The post In ultimele 24 de ore, polițiștii dambovițeni au aplicat 174 de sancțiuni contravenționale, au reținut 11 permise de conducere…

- In perioada 9 – 11 iunie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au desfașurat activitați de menținere a ordinii și siguranței publice, prevenirea comiterii infracțiunilor cu violența, a furturilor și infracționalitații stradale, precum și pentru creșterea gradului de siguranța rutiera. In…

- In perioada 5 – 11 iunie 2023, Serviciul Rutier Alba a organizat, pe raza intregului județ, o acțiune ce a avut ca scop creșterea gradului de siguranța rutiera și depistarea și sancționarea participanților la traficul rutier care nu respecta normele legale privind circulația pe drumurile publice. La…

- Polițiștii rutieri au reținut sambata, 766 de permise de conducere, dintre care 79 pentru consum de alcool și opt pentru consum de droguri sau alte substanțe interzise, și au retras 235 de certificate de inmatriculare, anunța MAI. CITESTE SI VIDEO Au inceput interventiile pentru astuparea bresei…

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza ca politistii rutieri au retinut, in ultimele 24 de ore, 108 de permise de conducere pentru consum de alcool, iar alte sase pentru consum de droguri sau alte substante interzise. „Echipajele de politie au actionat, la nivelul intregii tari, pentru cresterea gradului…

- Politistii birourilor și formațiunilor rutiere sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș au desfasurat, in perioada 1-3 iunie, acțiuni de tip “Blitz” atat pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza/depașire, precum și pentru combaterea consumului de alcool și substanțe psihoactive la…

- Din cauza faptului ca viteza constituie principala cauza generatoare de accidente rutiere, in jur de 300 de polițiști maramureșeni au desfașurat pe parcursul intregii saptamani precedente acțiuni pentru combaterea acesteia. In urma activitaților specifice desfașurate, polițiștii cu atribuții rutiere…

- Politiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, alaturi de efective de la celelalte instituții cu atribuții in domeniu, au acționat pe raza județului, pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica. Au fost semnalate 66 de infracțiuni, din totalul acestora 24 fiind…