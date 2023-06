IPJ Braila:Cautat in vederea extradarii, depistat de politisti Nr. 184.262 din 21.06.2023 Cautat in vederea extradarii, depistat de politistiLa data de 20 iunie a.c., in jurul orei 21:00, politisti cadrul Politiei Municipiului Braila Biroului Ordine Publica au oprit in trafic un autoturism condus de un barbat in varsta de 39 de ani din municipiu.In urma verificarii in bazele de date, politistii au constatat faptul ca autoritatile suedeze au emis un mandat european de arestare, in vederea extradarii catre acest stat.Politistii din cadrul Serviciului de Inves ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Croatia, banuit de comiterea unor infractiuni economice in tara sa, a fost depistat de catre politistii Serviciului Rutier Timis pe o strada din Timisoara, in urma unui control in trafic, acesta avand si o alcoolemie de 0,38 mg/l, potrivit Agerpres.''La data de 17 mai, in urma schimbului…

- La data de 14 mai, ora 19:10, politistii din cadrul Biroului Ordine Publica al Poliției Municipiului Dragașani au oprit pentru control un autoturism, in municipiul Dragașani, la volanul caruia a fost identificat un tanar de 23 de ani, din comuna Vulturești, județul Olt. Intrucat conducatorul auto manifesta…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un barbat cu cetatenie romana și Republica Moldova cautat de autoritatile din Germania, care este cercetat pentru savarsirea infractiunii de contrabanda cu țigari pe teritoriul acestui stat. In ziua de 8 mai, in…

- Un moldovean cautat de autoritatile austriece pentru savarsirea de infractiuni contra patrimoniului, pe teritoriul Austriei, a fost reținut sambata de polițiștii de frontiera romani din PTF Oancea, transmite Jurnal.md . Barbatul in varsta de 34 de ani, pasager intr-un autoturism inmatriculat in Republica…

- Un hunedorean de 34 de ani, urmarit internațional, care a fost condamnat pentru infracțiuni de furt pe teritoriul Bulgariei, a fost oprit in traficul din Deva. „La data 08 mai 2023, in jurul orei 01:00, politistii au oprit in trafic, pe raza municipiului Deva, autoturismul condus…

- Cum au descoperit polițiștii din Alba un barbat cautat in vederea extradarii in timp ce investigau un furt de bautura Cum au descoperit polițiștii din Alba un barbat cautat in vederea extradarii in timp ce investigau un furt de bautura Un barbat din Alba a fost condamnat de magistrații Judecatoriei…

- ORAVIȚA – Un autoturism cautat de autoritațile elvețiene a fost indisponibilizat de polițiștii carașeni! „In aceasta dimineața (27 martie), polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au efectuat o percheziție domiciliara pe raza orașului…

- Un slovac pe numele caruia autoritațile din Cehia au emis un mandat european de arestare pentru mai multe furturi a fost prins joi in Ilfov.Polițiștii din cadrul Serviciului pentru Imigrari al Județului Ilfov au depistat joi un barbat de 31 de ani, cetațean slovac, cu reședința in județul Ilfov,…