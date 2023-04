IPJ Bistrita-Nasaud:Dosar penal pentru nerespectarea prevederilor legii Nr. 91 din 24 aprilie 2023 BULETIN DE PRESA Dosar penal pentru nerespectarea prevederilor Legii 118 2019 La data de 21 aprilie a.c., politistii Sectiei 1 Politie Rurala Bistrita s au sesizat din oficiu si au intocmit un dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de nerespectarea obligatiilor prevazute de Legea 118 2019, de catre o persoana inscrisa in Registrul national al persoanelor care au comis infractiuni sexuale. Vizat de comiterea faptei este un tanar de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

