- Barbatul impuscat, astazi, in cap, in timpul unei partide de vanatoare desfasurata intr-o padure din zona Remetea este padurar in Meziad, se numeste Marius Laza, are 46 ani si e tatal a trei copii. IPJ PBihor a emis un comunicat, in aceasta dupa amiaza, in care arata ca partida de vanatoare era neautorizata,…

- Politistii s-au sesizat din oficiu si au intocmit dosar penal pentru uz de arma fara drept, purtare abuziva si omorarea fara drept a animalelor, dupa aparitia in spatiul public a unor imagini cu un cioban amenintat cu o arma si cu un caine legat de partea din spate a unei masini, potrivit purtatorului…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pe data de 16 martie, politistii Sectiei 4 au fost sesizati, prin apel 112, ca un barbat ar fi fost impuscat cu un pistol cu bile. Cititi si: Barbat impuscat in picior dupa ce i-a amenintat pe politisti cu un cutit "Deplasati…