Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele M.A.I., alaturi de elevi la inceput de an școlar In contextul inceperii noului an scolar, toate structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, vor lua masurile necesare, in vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta…

- Prefectul Vlad Duruș afirma, cu cateva zile inaintea inceperii noului an școlar, ca mai sunt lucruri de imbunatațit in unele instituții de invațamant, dar ca elevii vor merge in școli sigure. ”13 septembrie 2021 – inceputul unui nou an școlar. In ultimele saptamani colegii din Institutia Prefectului…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, joi, o sedinta de lucru privind inceperea noului an scolar, la care vor participa ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, si ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.

- Premierul Florin Citu le-a transmis prefectilor sa pregateasca inceperea anului scolar, precizand ca prioritatile zero sunt siguranta copiilor si desfasurarea cursurilor, in conditii de pandemie, cu prezenta fizica. „In ceea ce priveste anul scolar, este clar ca avem nevoie de o verificare a tuturor…

- Deputatul PSD de Arges, doctorul Remus Mihalcea propune masuri concrete pentru desfasurarea cursurilor in noul an scolar. Acesta atrage atentia ca nu se mai poate pierde un nou an scolar, din pricina masurilor haotice luate de guvernul condus de Citu. “PSD cere Guvernului sa inceapa imediat pregatirea…

- Vineri, intre orele 06.00 – 12.00 si 17.00 – 20.00, a fost organizata pe raza municipiului Falticeni, o razie cu efective sporite, scopul fiind prevenirea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranța rutiera și creșterea gradului de siguranța publica a cetațeanului. La razie au participat 22…