IPJ Bacau: Comunicat de presa - 17.08.2022

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca e vacanța, activitațile polițiștilor de informare a preșcolarilor și elevilor cu privire la riscurile existente in jurul lor continua. Saptamana aceasta au fost vizitați copiii prezenți la atelierele organizate de Parohiile „Invierea Domnului” și „Sfantul Gheorghe” din municipiul Bacau. In…

- Nr. 1063853 din 04 august 2022 PREVENIREA VIOLENTEI IN FAMILIE, PRIORITATEA POLITISTILOR BACAUANI Una dintre prioritatile politistilor bacauani pentru anul 2022 este prevenirea violentei in familie. Astfel, politistii monitorizeaza cazurile pentru cunoasterea fenomenul in raza de competeta, inregistreaza…

- Nr. 63.359 din 03.08.2022 ACTIUNI DESFASURATE DE POLITISTI PENTRU MENTINEREA UNUI CLIMAT DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, in special a celor comise cu violenta, pentru mentinerea climatului…

- Nr.1063506 din 25 iulie 2022 ACTIUNEA TRUCK amp; BUS Politistii bacauani au oprit in trafic autobuze, microbuze, precum si alte autovehicule de transport persoane sau marfuri. Activitatile au avut loc, simultan, in toate statele membre ale U.E.Pe parcursul saptamanii 18 ndash; 24 iulie a.c., Directia…

- INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BACAU Nr. 1063382 din 21 iulie 2022 POLITISTII INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN BACAU, LA DATORIE In acest weekend, peste 100 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau sunt in strada, zilnic, pe toata perioada festivalului de muzica de pe…

- POLITISTII BACAUANI AU ACTIONAT PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA INFRACTIUNILOR IN MEDIUL STRADAL Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau continua activitatile de prevenire si combatere a infractiunilor in mediul stradal. La data de 28 iunie a.c. efective de politie din cadrul…

- Nr.1062107 din 13 iunie 2022 MINIVACANTA DE RUSALII, IN SIGURANTA Peste 800 de politisti bacauani au fost in strada pentru linistea si siguranta cetatenilor, in perioada minivacantei de Rusalii, respectiv 10.06 13.06. 2022, astfel incat, nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra sigurantei…

- In perioada 11-27 mai 2022, elevii inscriși in proiectul „Prin Educație spre Vocație!” au luat parte la activitați de socio-animație educativa, desfașurate in cadrul școlilor și a centrelor de zi de cadrele didactice și voluntari. Activitațile desfașurate au reprezentat o oportunitate pentru valorificarea…