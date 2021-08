IPJ Bacau: Comunicat de presa - 13.08.2021

Nr.506739 din 13 august 2021 PREZENTA POLITISTILOR PE DRUMURILE PUBLICE DIN JUDET In cadrul activitatilor desfasurate, in cursul zilei de ieri, 12 august a.c., politistii bacauani au raspuns la 77 de sesizari ale cetatenilor, din care 69 prin SNUAU 112. Totodata, au fost organizate 5 actiuni.Politistii au aplicat 274 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 113.000 de lei, au depistat in flagrant delict 3 autori de infractiuni si au retras 10 certificate de inmatriculare.Din totalul sanctiun ...