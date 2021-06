IPJ Bacau: Buletin de presa - Trafic oprit pe DN 11

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul a fost blocat luni dimineata, pe DN7, in zona localitatii Caineni, in urma unui accident in care au fost implicate trei autocamioane si patru autoturisme. ”Pe DN 7 Sibiu – Ramnicu Valcea, la kilometrul 237+400, in zona localitatii Caineni, judetul Valcea, a avut loc un eveniment rutier…

- Circulația este restricționata, astazi, pe Autostrada A1 Sibiu-Deva pentru efectuarea unor lucrari, transmite Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Intre km 264...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, astazi, pana la ora 16.00, circulația este restricționata pe a doua banda pe Autostrada A1, la kilometrul 82+500 metri, pe sensul București catre Pitești, pentru inlocuirea parapetului median, precum și prima banda pe tronsonul…

- Circulatia este restrictionata marti pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, pentru efectuarea de reparatii asfaltice. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marti, pana la ora 18,00, pe A1 Bucuresti - Pitesti,…

- Circulatia este restrictionata luni pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta pentru efectuarea unor lucrari de reparatii la partea carosabila si pentru montarea unor panouri antiorbire. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni, in intervalul orar 9,00 - 16,00,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este restrictionata astazi, 17 martie, pana la ora 16,00, pe DN 7 Pitesti-Ramnicu Valcea, la kilometrul 143+600 de metri, in zona localitatii Cotmeana, judetul Arges, acolo unde se executa lucrari de reparatii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația rutiera este restricționata astazi, 16 martie, pana la ora 16:00, pe DN 7 Pitești-Ramnicu Valcea, la kilometrul 144+600 de metri, in zona localitații Cotmeana, județul Argeș. Se executa lucrari de reparații a carosabilului.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe A2 București - Constanța, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind redusa sub 100 de metri, izolat sub 50 de metri, pe tronsonul kilometric 144 (Fetești) – 212 (Constanța) și pe…