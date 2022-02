IPJ Bacau: Buletin de presa - 25.02.2021 Nr.1058322 din 25 februarie 2022 BULETIN DE PRESA Posesor de mandat de arestare european, pus in aplicare de politistii Serviciului Investigatii Criminale La data de 24 februarie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat pe strada Mioritei din mun. Bacau, un barbat de 41 de ani, pe numele caruia, a fost instituita masura urmaririi la nivel international. Acesta se sustragea executarii unui mandat european de arestare, emis de autoritatile judiciare din Franta, fii ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

