IPJ Bacau: Buletin de presa - 21.01.2022 BULETIN DE PRESA Identificat si retinut de politisti dupa ce ar fi incheiat contracte in numele altei persoane Un barbat din comuna Rachitoasa a sesizat politistii Serviciului de Investigatii Criminale despre faptul ca, in cursul anului 2020, a dorit sa incheie un abonament cu o firma de telefonie, insa reprezentantii societatii i au comunicat ca figureaza cu doua abonamente pentru servicii de televiziune, incheiate in luna august 2019, neachitate.Totodata, barbatul a precizat ca nu a incheiat r ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 53074 din 12 Ianuarie 2022 BULETIN DE PRESA Mandat de executare a pedepsei, pus in aplicare de politisti La data de 11 ianuarie a.c., in jurul orei 12:00, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cu efective din cadrul Poliltiei Municipiului Slobozia au actionat in vederea…

- BULETIN DE PRESA Urmarit national, depistat de politistii de investigatii criminale La data de 04 ianuarie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu pe strada Marasesti din mun. Bacau, au depistat un barbat de 34 de ani, din…

- BULETIN DE PRESA Infractiuni la regimul rutier constatate de politisti La data de 27 decembrie a.c., in jurul orei 06:00, in timp ce executa serviciul de patrulare pe DN12B, in orasul Slanic Moldova, o patrula de sigurata publica a procedat la oprirea regulamentara a unui autoturism care se deplasa…

- Nr. 110676 din 27 Decembrie 2021 BULETIN DE PRESA Urmarita international, depistata de politistii specializati in investigatii criminaleLa data de 25 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale s au deplasat in orasul Tandarei, unde au identificat o femeie, de 29 de ani,…

- Nr. 470 din 23 decembrie2021 BULETIN DE PRESA Pistol introdus in tara si detinut ilegal, ridicat de politisti, in urma unei perchezitii domiciliare La data de 23 decembrie 2021, politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, impreuna cei de la Serviciului pentru Actiuni Speciale au pus…

- Nr. 464 din 21 decembrie 2021 BULETIN DE PRESA Autoturism reclamat ca fiind sustras din Marea Britanie, depistat de politistii din Bistrita Nasaud La data de 20.12.2021, politistii Serviciului de Investigatii Criminale s au sesizat din oficiu si au intocmit un dosar penal in cadrul caruia se efectueaza…

- Nr. 452 din 9 decembrie 2021 BULETIN DE PRESA Tanar din Bistrita, retinut de politisti La data de 8 decembrie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Bistrita au dispus retinerea pentru 24 de ore fata de un tanar de 19 ani, fiind banuit de comiterea infractiunii…

- Nr.509123 din 10 noiembrie 2021 BULETIN DE PRESA Arma letala confiscata de politistii din Magura La data de 09 noiembrie a.c, politistii din cadrul Postului de Politie Magura, au depistat la imobilul unui localnic de 41 de ani, o arma letala si 21 de cartuse, detinute in mod ilegal. Arma si munitia…