Stiri pe aceeasi tema

- Leul ranit care a aparut intr-un videoclip al manelistului Dani Mocanu a fost luat cu o cușca de la o locuința din județul Dambovița. Animalul salbatic ar urma sa ajunga la gradina zoologica din Targoviște.

- In urma informațiilor aparute in spațiul public, și in baza delegarii din partea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș aduce la cunoștința urmatoarele: ”In noaptea de 14 spre 15 noiembrie, in jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție…

- Un baiat de 13 ani din Braila a sunat luni seara de mai multe ori la 112 susținand ca a rapit un copil si a cerut o rascumparare de 12.000 de lei, scrie agerpres . Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IJP) Braila, politistii au fost sesizati in repetate randuri, prin…

- Circa 30 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate, miercuri, de politistii vranceni, unor persoane care nu purtau masca de protectie in tren si pe peronul garii, in cursul unei actiuni pentru limitarea efectelor pandemiei SARS-CoV-2 si cresterea sigurantei calatorilor, a informat Inspectoratul…

- Un scandal in care au fost implicate noua persoane, sase femei si trei barbati, a avut loc, duminica seara, in comuna prahoveana Tinosu, unul dintre politistii sositi la fata locului folosind armamentul din dotare in conditiile in care cei implicati nu s-au supus somatiei verbale, a informat Inspectoratul…

- Aproximativ 70 de persoane au fost depistate la o petrecere intr-un local din municipiul Satu Mare, activitatea firmei fiind suspendata de catre politisti, informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)."Politistii din cadrul Politiei municipiului Satu Mare au fost sesizati cu…

- Politistii au efectuat o perchezitie la locuinta unei femei din Tulnici banuita de detinere, in afara antrepozitului fiscal, de bauturi spirtoase si evaziune fiscala, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres."La data de 24 septembrie, politistii…