- Polițiștii susțin ca anchetatorii au reușit sa intre in apartamentul in care au fost descoperiți spanzurați un copil de un an și un barbat, la aproximativ trei ore de la apelul 112.Un copil de un an și un barbat au fost descoperiți spanzurați intr-un apartament din Alba-Iulia. Ca sa intre in interior,…

- O tragedie care ridica multiple semne de intrebare s-a intamplat noaptea trecuta in Alba Iulia, dupa ce o mama de 25 de ani a reclamat la Poliție ca fostul partener nu-i mai raspunde la telefon, dupa ce-i lasase in grija copilul de numai 1 an. Potrivit polițiștilor din Alba, barbatul reclamat era tatal…

- FOTO: Trei tineri cu o caruța, prinși de polițiștii locali din Alba Iulia la Poarta I a Cetații. Au ieșit la “colectat” fier Trei tineri de etnie roma au fost prinși de polițiștii locali din Alba Iulia in fața Porții I a Cetații Alba Carolina, in timp ce transportau, cu o caruța trasa de un cal, mai…

- Lista drumurilor din Alba pe care vor fi amplasate radare ale Poliției Rutiere, in weekend Reprezentanții IPJ Alba au transmis lista drumurilor pe care se vor afla echipaje ale Poliției Rutiere, dotate cu radare. Polițiștii recomanda atenție la volan, mai ales ca vremea se va strica in weekend pe tot…

- Un barbat din Alba Iulia nu mai are voie sa se apropie de soția sa, dupa ce a agresat-o. Femeia a sunat la 112 dupa ajutor O femeie din Alba Iulia a sunat la 112 și a anunțat ca a fost agresata de catre soț. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar dupa cercetari au emis un ordin de protecție provizoriu. …

- Sute de șoferi trași pe dreapta de polițiștii rutieri din Alba Iulia, intr-o singura noapte. Ce au cautat oamenii legii Sute de șoferi au fost testați cu aparatul etilotest și drug test, intr-o singura noapte, de polițiștii rutieri din Alba Iulia și de la secțiile rurale de poliție arondate. A fost…

- Femeie din Alba Iulia, amenințata cu moartea de catre fostul soț. Ce au facut polițiștii Un barbat s-a ales cu dosar penal la Alba Iulia, dupa ce și-ar fi amenințat fosta soție, cu moartea. Polițiștii au emis ordin de protecție. Potrivit IPJ Alba, marți, 3 ianuarie, seara, o femeie de 60 de ani din…

- Polițiștii au deschis o ancheta in cazul tinerei din Alba Iulia, in varsta de aproximativ 30 de ani, care a fost scoasa, marți, din apele raului Ampoi și transportata, in stare grava, la spital. Cercetarile urmeaza sa stabileasca, cu exactitate, cauzele care au dus la acest eveniment nefericit. Știrea…