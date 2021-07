Peste 1000 de persoane au fost verificate pentru respectarea masurilor impuse in pandemie in județul Alba, in ultimele 48 de ore. Potrivit IPJ Alba, 12 dintre acestea au fost sancționate. Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri […] Citește IPJ Alba: Peste 1000 de persoane verificate in 48 de ore, pentru respectarea masurilor in pandemie. Cate au fost sancționate in Alba24 .